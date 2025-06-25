"طرق دبي" تنجز 3 تحسينات مرورية في منطقة الخليج التجاري

دبي في 25 يونيو / وام / أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاثة تحسينات مرورية نوعية في منطقة الخليج التجاري، بهدف تعزيز انسيابية حركة المركبات ورفع مستويات السلامة المرورية في المنطقة التي تُعد من أبرز المناطق الحضرية المتصلة بشارع الشيخ زايد وشارع الخيل، وتضم مرافق سكنية وتجارية وخدمية متنوعة.

وأكدت الهيئة أن هذه التحسينات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في منطقة الخليج التجاري، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني في الإمارة، وتُسهم في تقليل زمن الرحلات وتحسين تجربة مستخدمي الطريق، خصوصاً في المواقع ذات الكثافة المرورية العالية.

وشملت التحسينات تحويل الطريق الموازي لشارع الشيخ زايد من مسارين باتجاهين إلى شارع مزدوج باتجاه واحد، وتحديث اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، مما أدى إلى تقليل التداخل المروري ورفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%.

كما شهد شارع الخليج التجاري 1 تنفيذ مسار إضافي تخزيني بطول 100 متر على تقاطع شارع المستقبل، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة الالتفاف إلى اليمين نحو شارع الخيل الأول بنسبة 50%، وساهم في تقليص زمن الانتظار وتحسين أداء التقاطع.

وأجرت الهيئة تحسينات في المنطقة القريبة من الأبراج، شملت إعادة تنظيم شارع الخدمات الموازي لشارع المستقبل وتوفير مسار إضافي، ما ساعد في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% وتقليل التداخل بين الحركات المرورية.

كما تمت توسعة مدخل الجسر لشارع المستقبل فوق القناة باتجاه شارع الخيل الأول من مسار واحد إلى مسارين، ما أدى إلى زيادة السعة بنسبة 100% وتخفيف الضغط المروري خلال ساعات الذروة.