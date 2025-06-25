أجرة الشارقة تطلع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع النقل في هامبورغ

الشارقة في 25 يونيو / وام / شاركت "أجرة الشارقة" في قمة الاتحاد الدولي للنقل العام (UITP) التي استضافتها مدينة هامبورغ بألمانيا تحت شعار "النقل العام كقوة دافعة للمدن المزدهرة" بهدف متابعة أحدث التوجهات العالمية في قطاع النقل العام واستكشاف التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

واطلع الوفد الذي ضم خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة ومصطفى شلبي مدير إدارة العمليات وإيفاد قباني رئيس قسم الأسطول على أحدث الممارسات العالمية والابتكارات في قطاع النقل العام والتجارب المبتكرة لأنظمة النقل المستدامة والحلول الرقمية المطبقة في كبريات المدن الذكية حول العالم والرائدة في مجال النقل إضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات في مجالات التحول الرقمي والاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد خالد الكندي أن مشاركة أجرة الشارقة في هذه القمة العالمية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الأجرة المستمرة في تبني أفضل الحلول المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بمنظومة النقل في الإمارة بما يتماشى مع رؤية الشارقة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى معايير الراحة والسلامة للمجتمع.