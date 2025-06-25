وكالة الشارقة الأدبية تفتح للأدب العربي مسارات جديدة في أمريكا اللاتينية

ريو دي جانيرو في 25 يونيو/وام/ اختتمت وكالة الشارقة الأدبية مشاركتها في معرض "ريو الدولي للكتاب 2025" الذي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية والذي يُعد الحدث الأبرز في أمريكا اللاتينية في مجال صناعة الكتاب والنشر .

تزامنت نسخة هذا العام مع اختيار ريو عاصمة عالمية للكتاب ما أتاح للوكالة منصة مثالية للتفاعل مع كبرى الجهات الفاعلة في صناعة النشر على مستوى القارة اللاتينية.

عقدت الوكالة خلال مشاركتها سلسلة لقاءات مهنية واجتماعات مع عدد من كبرى دور النشر والمؤسسات الثقافية في أمريكا اللاتينية بهدف تعزيز فرص ترجمة الأدب العربي إلى اللغة البرتغالية وتوسيع نطاق بيع وشراء الحقوق وتأسيس شراكات استراتيجية تعزّز حضور الأدب العربي في أسواق جديدة.

وقال تامر سعيد مدير وكالة الشارقة الأدبية إن مشاركتنا في معرض ريو الدولي للكتاب خطوة فاعلة في مسار بناء شراكات مستدامة مع مؤسسات النشر في أمريكا اللاتينية فقد لمسنا اهتمامًا حقيقيًا بالأدب العربي من قبل الناشرين البرازيليين ما يضعنا أمام فرصة واعدة لتوسيع دوائر الترجمة والتوزيع وإيصال صوت المؤلف العربي إلى قرّاء جدد في فضاءات ثقافية مختلفة و نحن في وكالة الشارقة الأدبية نؤمن بأن مد الجسور الأدبية جوهر عملنا وأكد أن استثمار هذه الفعاليات النوعية يصنع فارقًا طويل الأمد في مشهد النشر العربي عالميًا.

وشهدت لقاءات الوكالة مع الناشرين البرازيليين استعراضاً لآليات الترجمة المتبادلة وإمكانيات النشر المشترك إلى جانب سبل تمثيل حقوق المؤلفين العرب على نحو احترافي داخل السوق اللاتينية.

وناقشت الوكالة مع شركائها المحتملين مشاريع تعاون مستقبلية تسهم في إحداث نقلة نوعية في حضور الإبداع العربي في أمريكا الجنوبية.

تأتي هذه المشاركة ضمن رؤية استراتيجية أوسع تقودها إمارة الشارقة لتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية من خلال ترسيخ حضورها في المنصات الدولية وتفعيل قنوات التواصل بين صُنّاع النشر في كلا الجانبين.

تُعد وكالة الشارقة الأدبية إحدى مبادرات هيئة الشارقة للكتاب وتهدف إلى تمكين الكتّاب العرب من الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز حضور الحقوق الأدبية العربية في المنصات العالمية.

وتؤكد الوكالة التزامها الراسخ بتمثيل الإبداع العربي وتوسيع آفاقه على الساحة الدولية بما يسهم في بناء جسور مستدامة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الشعوب.