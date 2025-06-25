سيف بن زايد : الأسرة الواعية خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات السلبية

أبوظبي في 25 يونيو/وام/ أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن أهمية الأسرة الواعية تتجلى بوصفها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من السلوكيات السلبية فهي التي تُنصت، وتحتضن، وتغرس في نفوسهم القيم الأصيلة التي تبني إنساناً قوياً وسوياً، ويأتي التلاحم المجتمعي ليكمل هذا الدور ويشكل سوراً منيعاً في وجه المخاطر بمختلف أنواعها.

وقال سموه في تصريحات له بمناسبة "ملتقى الوقاية من المخدرات" الذي تتواصل فعالياته حتى 29 يونيو الجاري في غاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي إنه من هذا المنطلق، جاء عقد الملتقى تحت شعار "أسرة واعية.. مجتمع آمن"، تزامناً مع "عام المجتمع" ليجسد رؤية وطنية تؤكد أن الوقاية تبدأ من البيت وأن التربية الواعية تعد الركيزة الأولى في بناء جيلٍ مُحصّن ومؤمن بقيمه.

وأضاف سموه :" ‏لنكن جميعاً شركاء في صناعة بيئة آمنة، تعزز الانتماء وتُحصّن الأجيال، لأن كل أسرةٍ تُدرك دورها، تُسهم في بناء مجتمعٍ لا تُخترق جدرانه، ووطنٍ راسخ بقيمه".