اقتصادية وسياحة الشارقة تعززان التعاون المشترك

الشارقة في 25 يونيو / وام / بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اليوم مع هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة برئاسة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الجذب السياحي والتجاري وتشجيع الاستثمارات للاستفادة من الفرص المتوفرة في إمارة الشارقة وتطوير وتبسيط الخدمات والارتقاء بها لأعلى المستويات بما يتماشى مع رؤية الشارقة الاستراتيجية لتعزيز بيئة الأعمال وتقديم أفضل الخدمات التي تعكس مكانة الإمارة كمدينة عالمية توفر أفضل وأرقى الخدمات في جميع مجالات الحياة إلى جانب بحث آليات دعم المشاريع المشتركة التي تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.

وأكد سعادة حمدعلي عبدالله أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق التكامل وتبادل الخبرات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الدائرة تمضي قدماً في مسيرة التنمية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الهادفة إلى توفير كل الإمكانيات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة.

من جانبه قال سعادة خالد جاسم المدفع تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة لما لها من دور محوري في دعم نمو القطاع السياحي والتجاري وتحقيق التكامل المؤسسي بما يخدم التنمية الشاملة.

وأضاف أن التعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة يعكس التوجهات الاستراتيجية للإمارة في تنويع الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة عبر توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تعزز من مكانة إمارة الشارقة كمقصد رائد للأعمال والسياحة على المستويين الإقليمي والدولي.