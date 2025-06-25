برعاية هند بنت مكتوم .. "أوقاف دبي" تنظّم ملتقى الواقفات لتكريم نماذج نسائية رائدة في العمل الخيري

دبي في 25 يونيو/ وام/ تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، (ملتقى الواقفات)، في نادي زعبيل للسيدات، لتسليط الضوء على الدور المتنامي للمرأة الواقفة في دعم وتنمية القطاع الوقفي في إمارة دبي ودولة الإمارات.

حضر الملتقى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع وسعادة حمدة إبراهيم قطامي، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، وعدد من كوادر المؤسسة، كما جمع الملتقى نخبة من الواقفات الإماراتيات والمشاركات في المبادرات الخيرية والإنسانية، في احتفالية مميزة لتكريم عطائهن المتواصل.

وتضمّن الملتقى عرضاً توثيقيا بعنوان "نمو الوقف بعطاء المرأة"، استعرض مساهمات النساء في القطاع الوقفي وما تحقق من أثر مجتمعي واسع عبر مشروعات تنموية وخيرية، إذ عبّر الفيلم عن التقدير الكبير الذي تحظى به المرأة الواقفة وبشكل خاص في دولة الإمارات.

وأعربت معالي حصة بوحميد عن عميق الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، راعية الملتقى، لدعمها المُلهم وتشجيعها المستمر، مؤكدةً أن "رعاية سموّها تمثل تكريماً لكل واقفة آمنت برسالة الوقف والعطاء، ودليل على أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكة فاعلة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر".

كذلك، أعربت معاليها عن تقديرها لأهداف الملتقى، واصفةً إياه بأنه "حدث نبيل يحتفي بالعطاء المؤسسي والإنساني للمرأة الإماراتية، ويجسّد حضورها الفاعل في ميادين الخير والوقف والعمل التنموي المستدام".

وأشارت معالي حصة بوحميد، في كلمة ألقتها خلال الملتقى، إلى أن "الوقف في جوهره هو تعبير خالص عن الإيمان بالمسؤولية المجتمعية المشتركة، وهو من أرقى صور الصدقة الجارية التي تستمر آثارها الطيبة في الحياة الدنيا وتلتحق بصاحبها في الآخرة"، مشيدةً بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في مسيرة العطاء والتمكين، حيث قالت: "المرأة اليوم لم تعد فقط من تتلقى الدعم، بل هي من تصنعه وتنشره، وتفتح آفاقاً جديدة من الإلهام والتأثير في المجتمع".

وأكدت معالي مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن منصة "جود"، التابعة لهيئة تنمية المجتمع، ملتزمة بترسيخ ثقافة الوقف والعمل الإنساني والتنموي المستدام، ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، والتكافل المجتمعي، والاستقرار الاجتماعي في الإمارة.

بدورها، أكدت سعادة حمدة إبراهيم قطامي أن الملتقى شكّل فرصة فريدة للاحتفاء بدور المرأة الواقفة، وقالت: “أولت دولة الإمارات، برؤية القيادة الرشيدة، اهتماماً بالغاً بتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى قطاع مؤسسي مستدام، يسهم في تعزيز التنمية المجتمعية ويدعم التعليم والصحة والعمل الإنساني؛ وفي هذا الإطار، تبرز أهمية مشاركة المرأة الواقفة، فالمرأة الإماراتية اليوم ليست فقط مساهمة، بل شريك رئيسي في بناء مجتمع الوقف المعاصر”.

وأضافت أن الوقف لم يعد فقط صدقة جارية، بل استثمار في مستقبل الإنسان والوطن، داعيةً إلى ابتكار صيغ جديدة للوقف النسائي تتماشى مع متغيرات العصر.

من جانبها، أشادت نعيمة طناف مبارك، رئيس قسم استقطاب وتنمية الأوقاف بمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، بدور المرأة الإماراتية الريادي المتميز في ميادين العمل الإنساني ودعم الوقف الخيري الذي يعكس أخلاقها الرفيعة ووعيها العميق بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.

وتابعت أن ما تقوم به الواقفات من مبادرات ومشروعات هو مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي وإماراتية، ويمثل امتدادا طبيعيا للقيم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهذه الأرقام والإنجازات ليست سوى بداية لمسيرة تقودها المرأة الواقفة بكل إيمان وثبات.

وأوضحت أن (أوقاف دبي) شهدت قفزة نوعية في المشاركة النسائية بالعمل الوقفي، وسجلت المؤسسة 207 أوقاف قدمتها 149 واقفة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار درهم، توزعت على عقارات وأسهم وتبرعات عينية ونقدية، خصص ريعها لمجالات متعددة تشمل شؤون المساجد، ورعاية الأيتام، وأصحاب الهمم، والتعليم، وسقيا الماء، والصحة، والحجاج، وغيرها من أبواب الخير.

وتضمّن الملتقى الإعلان عن إطلاق مشروع وقفي جديد باسم "بسمة طفولة"، يهدف إلى دعم الأطفال من الفئات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الواقفات، تقديراً لعطائهن المستمر في تنمية المجتمع والعمل الإنساني.

ويُعد الملتقى تتويجا لمسيرة من الإنجازات التي ترسخ مكانة المرأة الإماراتية شريكاً فاعلا في مسيرة التنمية والوقف والعمل الخيري في الدولة.

