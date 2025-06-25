إقامة دبي تطلق النسخة الثانية من مبادرة الوجه المثالي

دبي في 25 يونيو / وام / أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي النسخة الثانية من مبادرة “الوجه المثالي”، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وترسيخ قيم الاحترام وتجسيد الصورة الحضارية لدبي، تحت شعار “هذه دبي التي نريد”، والمستلهم من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”: “تحية لمن يرسم ابتسامة.. أو يُدخل فرحة على قلب مراجع أو مسافر.. هذه دبي التي نريد”.

وتترجم المبادرة توجه إقامة دبي نحو جعل الخدمة رسالة والسلوك الإنساني عنوانًا، وذلك من خلال صيغ ميدانية ورقمية تُبرز سلوكيات ملهمة لموظفي إقامة دبي والعاملين في المطارات والمسافرين وسكان الإمارة وزوارها، بما يعكس الوجه الإنساني لدبي ويعزز مبادئ اللطف والمبادرة والاحترام.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن “الوجه المثالي” ليس مجرد لقب، بل انعكاس لما نؤمن به من قيم، حيث إن تصرفاً بسيطاً قد يترك أثرًا لا يُنسى، وكل فرد يمكن أن يكون سفيرًا لدبي في لحظة إنسانية صادقة.

وتشمل آلية المبادرة منصة تفاعلية في مطار دبي الدولي (مبنى 3 – المغادرين) مزوّدة بشاشة وكاميرا لتوثيق اللحظات الإنسانية، ويتم فيها منح بطاقة شكر موقعة بعبارة “الوجه المثالي، وهذه دبي التي نريد”، إلى جانب منصة رقمية تستعرض قصصًا ملهمة، وتستقبل تعهدات إلكترونية، ومحتوى تفاعلياً من قلب المطار، إضافة إلى وسم #أنت_الوجه_المثالي لتعزيز المشاركة المجتمعية. ويأتي إطلاق النسخة الثانية استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شهدت أكثر من 10 آلاف تعهد، وتكريم 30 ألف سلوك إيجابي، وأكثر من 61 مليون مشاهدة و243 ألف تفاعل رقمي، وتم توسيع نطاق النسخة الحالية بما يتوافق مع رؤية القيادة في تجسيد “دبي التي نريد”.

ودعت إقامة دبي أفراد المجتمع، لا سيما المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى التفاعل مع المبادرة رقميًا أو من خلال زيارة المنصة التفاعلية في مبنى المغادرين خلال الفترة من 1 إلى 13 يوليو 2025 لتوثيق مواقفهم الإنسانية والمشاركة بتعهد يعكس قيم دبي الإنسانية.