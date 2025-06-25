مهدي عبدالرحيم رئيسا لحكام مونديال شطرنج السيدات

دبي في 25 يونيو / وام / اختار الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام بالاتحاد، لرئاسة طاقم حكام بطولة كأس العالم للسيدات، التي تقام في مدينة باتومي الجورجية خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو المقبل، بمشاركة 107 لاعبات، من بينهن 21 من حاملات الألقاب الدولية وبطلات العالم.

ويعكس هذا الاختيار ثقة الاتحاد الدولي في الكفاءات الإماراتية لقيادة أبرز البطولات العالمية، ويؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها الكوادر الوطنية في الساحة الدولية، سواء في المناصب الإدارية أو الفنية.