عبدالله بن سالم القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2024

الشارقة في 26 يونيو /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز 2024، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وكرم سموه، الفائزين بالجائزة بفئاتها المختلفة من المؤسسات والأفراد والمنشآت الاقتصادية المحلية والخليجية، بالإضافة إلى الشركاء والرعاة ولجنة التحكيم وفريق عمل الجائزة تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في إنجاحها.

وفاز بالجائزة لهذا العام 17 منشأة ورائد أعمال؛ إذ حصل عليها في فئة جائزة الشارقة للتميز الخليجية كل من الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أجيليتي جلوبال، ومصرف قطر الإسلامي، ومجموعة بدر أحمد كيكسو، وشركة محسن حيدر درويش، وشركة ألفا ظبي القابضة، ومصرف الشارقة الإسلامي، بينما فاز في فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية كل من، القيمة العادلة للاستشارات من المملكة العربية السعودية، وفي فئة جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كل من حضانة حديقة مونتسوري للأطفال، ومجموعة غراسيا، ونال جائزة الشارقة لرواد الأعمال كل من الدكتور ساني كوريان، وحمد علي سليمان الشامسي، وفاز حميد حسن المازمي في فئة جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة، فيما فازت في فئة جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، كل من جامعة الشارقة، ودائرة الإسكان، ومطار الشارقة الدولي، ونالت شركة الإمارات للتكرير جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية.

وألقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، كلمة في حفل التكريم الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة، أشار فيها إلى أن الجائزة تأتي في إطار الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه المستمر للمبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام، وتعزيز ثقافة الجودة والإبداع في بيئة العمل.

وتقدّم العويس بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، على دعم سموّهما اللامحدود للجائزة ورعايتها بشكل دائم، ما مكّنها من ترسيخ مكانتها الرائدة كمحرك رئيس لنشر ثقافة التميز المؤسسي وإدارة الجودة الشاملة.

وقال إن جائزة الشارقة تواصل تحقيق الإنجازات عاماً بعد عام، حيث شهدت هذه الدورة تطوراً لافتاً على صعيد المشاركات، التي تجاوزت 132 مشاركة، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بالدورة السابقة، وهو مؤشر واضح على تنامي الوعي المؤسسي بقيم الجودة والابتكار.

وهنأ العويس، في ختام كلمته الجهات الفائزة بهذه الدورة، وتوجه بالشكر إلى الشركاء الإستراتيجيين لجهودهم في استمرار نجاح الجائزة وتطورها، مؤكدا استمرارها في دعم جهود الشركاء والجهات داخل وخارج الدولة لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأعمال، وبذل أقصى الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي وتحسين أدائه.