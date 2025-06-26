انتخابات اتحاد كرة السلة 24 أغسطس المقبل

دبي في 26 يونيو /وام/ حددت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة السلة، يوم 24 أغسطس المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك خلال اجتماعها برئاسة المستشار بدر الحمادي.

وتقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل، على أن تبدأ اللجنة دراسة الطلبات خلال الفترة من 4 إلى 17 يوليو المقبل، يلي ذلك إعلان القائمة المعتمدة للمرشحين للرئاسة في 18 يوليو، وفتح باب الاعتراضات من 19 إلى 22 من الشهر ذاته.

أما الترشح لعضوية مجلس الإدارة، فسيكون متاحاً خلال الفترة من 23 يوليو المقبل حتى الأول من أغسطس، على أن تتم دراسة طلبات الترشح خلال الفترة من 2 حتى 15 أغسطس، وإعلان القائمة المعتمدة للمرشحين في 16 أغسطس، فيما تُصدر القوائم النهائية يوم 18 أغسطس.

وستُوجه الدعوات الرسمية لحضور الاجتماع الانتخابي المقرر عقده يوم 24 أغسطس المقبل، لاختيار مجلس الإدارة الجديد الذي سيقود الاتحاد خلال الدورة القادمة.