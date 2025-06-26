هيئة مطار الشارقة تفوز بجائزة "للتميز عن فئة المسؤولية المجتمعية" لعام 2024

الشارقة في 26 يونيو/ وام / توجت هيئة مطار الشارقة الدولي خلال الحفل الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة بجائزة الشارقة للتميز في فئة المسؤولية المجتمعية لعام 2024 في إنجاز نوعي يُضاف إلى سجلها المؤسسي الحافل ويعكس التزامها الراسخ بقيم العطاء والتميّز والاستدام وترسيخ دورها كمؤسسة رائدة تتبنى نهجًا متكاملاً في خدمة الإنسان والمجتمع والبيئة.

وجاء فوز الهيئة استنادًا إلى أدائها المتميز ضمن أربعة محاور رئيسية هي: المجتمع والبيئة وبيئة العمل والعلاقات مع أصحاب المصلحة ووفق مجموعة من المؤشرات النوعية من أبرزها: الاستدامة البيئية والمبادرات المجتمعية وجهود التوعية ودعم فئة أصحاب الهمم وتعزيز بيئة العمل وتمكين الموظفين إلى جانب تعزيز الشراكات المجتمعية.

وأكّد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي أن هذا التكريم يُجسّد ثمرة جهود إستراتيجية اتسقت مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ مفاهيم التنمية الشاملة حيث تميّزت الهيئة بمواصلة تنفيذ مبادرات مجتمعية نوعية متنامية مقارنةً بالأعوام السابقة وشاركت بفاعلية في مجموعة واسعة من الأنشطة والمبادرات أثرت بشكل مباشر في مختلف فئات المجتمع كما ساهمت في تعزيز منظومة الاستدامة المؤسسية من خلال مؤشرات أداء رائدة، لتعد الجائزة شهادة اعتراف بمسار مؤسسي متكامل يضع الإنسان في صميم أولوياته.

وقال إن هذا التتويج هو ثمرة جهود جماعية متكاملة بذلتها فرق العمل في الهيئة بالتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين بهدف ترسيخ نموذج مؤسسي متميز في تبنّي المسؤولية المجتمعية كنهج إستراتيجي شامل وممارسة مستدامة من خلال مبادرات نوعية تُدار بكفاءة مواصلين توسيع نطاق هذا التأثير المجتمعي وتعزيز ممارساتنا المؤسسية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية وبما يُسهم في خدمة الإنسان وحماية البيئة ودعم الاقتصاد الوطني ويُرسّخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية ترتقي بقيمها، وتحتضن تطلعاتها التنموية.