"نسائية أم القيوين" تعزز مهارات القيادة لدى المرأة

أم القيوين في 26 يونيو/ وام / نظّمت الجمعية النسائية بأم القيوين ورشة تدريبية بعنوان “مهارات القيادة الفعالة”، وذلك في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تمكين المرأة وتأهيلها لتولي أدوار قيادية فاعلة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وترسيخ ثقافة التمكين والإبداع في بيئة العمل.

حضر الورشة سعادة منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثلين المؤسسات الحكومية وعدد من المنتسبات إلى المؤسسات الحكومية بأم القيوين.

وركزت الورشة التي قدمتها المستشارة والدكتورة مريم علي اليماحي مدرب معتمد عالمي في التنمية البشرية، على مفاهيم القيادة الفعالة ودورها في تحسين بيئة العمل، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحفيز الفريق ورفع مستوى الإنتاجية من خلال القيادة الملهمة.

وأكدت الدكتورة اليماحي أن تمكين المرأة القيادية يتجاوز مجرد تقلد المناصب، فهو يبدأ من الإيمان بالقدرات وتطوير المهارات، وبناء الثقة بالنفس والتفكير برؤية بعيدة المدى، لافتة إلى أن القيادة الحقيقية هي فعل تأثير وإلهام، وأن الاستثمار في إعداد قيادات نسائية فاعلة هو استثمار في مستقبل أكثر توازناً وازدهاراً.