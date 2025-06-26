"مطار دبي" يستعد لذروة صيفية بـ3.4 مليون مسافر

دبي في 26 يونيو/ وام / يستعد مطار دبي الدولي لموسم ذروة الصيف، حيث يُتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين عبر المطار 3.4 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة بين 27 يونيو حتى 9 يوليو 2025.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يتوقع أن يبلغ متوسط عدد المسافرين اليومي أكثر من 265 ألف مسافر، على أن يكون يوم 5 يوليو المقبل الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المغادرين والعابرين.

وفي إطار الاستعداد لفترة الذروة هذه، فعّلت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، خطة شاملة تهدف إلى ضمان سلاسة الرحلات والحفاظ على أمن الضيوف.