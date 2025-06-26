مهرجان المانجو 2025 ينطلق غداً في إكسبو خورفكان

الشارقة في 26 يونيو/ وام / تنطلق غدا في مركز إكسبو خورفكان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المانجو السنوي 2025 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع المجلس البلدي وبلدية مدينة خورفكان ويستمر حتى 29 يونيو الحالي بمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف إمارات الدولة وعدد من الشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة.

ويأتي المهرجان هذا العام تحت شعار "المانجو ثمرتنا ثروتنا" ويهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية زراعية متميزة ودعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين المزارعين والأسر المنتجة والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وأساليب زراعتها المستدامة إلى جانب صون التراث الثقافي الغني للدولة ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويتضمن الحدث عرضاً لما يزيد عن 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة التي تبرز التنوع الغني للإنتاج الزراعي في الدولة إلى جانب تنظيم باقة من الفعاليات التراثية والثقافية ومجموعة من البرامج الإرشادية التي تهدف إلى رفع جودة الإنتاج المحلي وتبادل الخبرات بين المزارعين والمختصين في هذا القطاع الحيوي.

وتشهد أيام المهرجان تنظيم عدد من المسابقات النوعية التي رُصدت لها جوائز قيّمة أبرزها مسابقة "مزاينة المانجو" التي تقام في اليوم الأول وتشترط أن يكون الإنتاج محلياً من مزرعة أو حديقة المشارك مع تقديم نوع واحد خالٍ من العيوب وبوزن 4 كغ فما فوق فيما تخضع المشاركات الفائزة للكشف الميداني من قبل لجنة التحكيم لضمان نزاهة المنافسة.

وتتواصل الفعاليات التنافسية في اليوم الثاني مع مسابقة "أجمل سلة من المانجو" الموجهة للعوائل والتي تُعنى بجماليات التقديم اليدوي كما تستمر طوال أيام المهرجان "مسابقة أفضل ركن للمزارعين" التي تعتمد على تقييم الجمهور وتتطلب عرض خمسة أصناف من المانجو على الأقل فيما تُخصص مسابقة اليوم الأخير للأطفال من خلال "أجمل مقطع فيديو زراعي" للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً.