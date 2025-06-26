فرنسا: إجراءات تقشفية بقيمة 5 مليارات يورو لتقليص عجز الميزانية

باريس في 26 يونيو/ وام / أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية، اليوم ، حزمة إجراءات تقشفية إضافية بقيمة 5 مليارات يورو، بهدف تقليص العجز العام وضمان تحقيق الهدف المالي المحدد للعام الجاري عند نسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الضغوط على النفقات العامة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات فورية لضبط الإنفاق.

وتشمل الخطة الجديدة تخفيضًا في ميزانية الرعاية الصحية بقيمة 1.7 مليار يورو، وهو ما سبق وأعلنته وزيرة العمل والصحة كاثرين فوتران، إضافة إلى تجميد 3 مليارات يورو من اعتمادات الميزانية المخصصة لعدد من البرامج الحكومية، والتي لن يتم صرفها خلال العام الحالي.

وأشار البيان الصادر عن الحكومة إلى أن “إجراءً احتياطيًا إضافيًا سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة”.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه التدابير سيخضع لمراقبة صارمة، مع عقد اجتماع تنسيقي في 4 يوليو المقبل يجمع الأمناء العامين والمديرين الماليين في مختلف الوزارات لضمان التطبيق الفعلي للإجراءات على أرض الواقع.

ويُعد هذا الإعلان استكمالًا لحزمة أولى من التخفيضات سبق أن تم الإعلان عنها في أبريل الماضي، بقيمة 5 مليارات يورو أيضًا، في محاولة لخفض العجز الذي بلغ العام الماضي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.