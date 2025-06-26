شرطة أبوظبي و"الوطني للتأهيل" ينظمان ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

أبوظبي في 26 يونيو/ وام / نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل والشركاء ملتقى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمدينة العين تحت شعار “أسرة واعية ..مجتمع آمن” ويستمر لغاية 28 يونيو الحالي.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتسليط الضوء على أهم المبادرات الوقائية التي تستهدف جميع أفراد المجتمع والتركيز على أهمية تعاون مؤسسات المجتمع مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات.

ويركز الملتقى على تعزيز دور الأسرة في وقاية الأبناء ودور أولياء الأمور في توجيه أبنائهم وحمايتهم من خطورة المخدرات وتعزيز التواصل الأسري، والرقابة الإيجابية، وبناء الثقة بين الأهل والأبناء، إضافة إلى مهارات التربية الحديثة التي تحصن الأبناء من الانجراف خلف المؤثرات السلبية.

وافتتح سعادة يوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل والعقيد محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين فعاليات المعرض المصاحب للملتقى بمشاركة عدد من إدارات شرطة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومركز العين للرعاية والتأهيل ونادي العين الرياضي الثقافي، وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وجمعية توعية ورعاية الأحداث.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل إن الملتقى يأتي تجسيداً لهذا التعاون البنّاء، ويعد فرصة لتعزيز ثقافة الوقاية والتعافي، ونحن ملتزمون برسالة وطنية وإنسانية لبناء مجتمع خال من المخدرات.

وثمن نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العين تفاعل المجتمع مع خدمة “فرصة أمل” التي أسهمت في دعم جهود الوقاية وترسيخ أمن واستقرار المجتمع، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة وتعزيز الجهود الحالية والمستقبلية في التوعية المستمرة بمخاطر هذه الآفة الخطيرة موضحًا أنه يمكن الدخول عبر الموقع الالكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي للإطلاع على أهدافها وكيفية التقدم لطلب العلاج. www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/.

ولفت إلى أن مبادرة "سر بأمان"، تعد أحد أبرز المشاريع الوقائية بعد تعميمها على المستوى الاتحادي واهتمت بتعزيز الثقافة القانونية والسلوكية المرتبطة بمخاطر المخدرات، حيث تم دمجها ضمن مناهج مدرسة الإمارات لتعليم القيادة، واستفاد منها أكثر من مليون ونصف شخص منذ إطلاقها.