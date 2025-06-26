"الشعبة البرلمانية" تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة

القاهرة في 26 يونيو/ وام / شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي عقدت اليوم في القاهرة، للتحضير للجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، المقرر عقدها السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وسعادة كل من ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

ووفق جدول أعمال اجتماعات اللجان، ترأس معالي محمد اليماحي اجتماع لجنة فلسطين، وشارك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، حيث جرى مناقشة التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية، والاطلاع على مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2024، ومناقشة آلية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.

وشاركت سعادة ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، واجتماع اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني في العالم العربي، كما جرى مناقشة موضوع توفير الرعاية الصحية في مناطق الحروب والنزاعات، نظرا لما شهدته عدة دول عربية من أزمات صحية نتيجة للأوضاع غير المستقرة.

وشارك سعادة محمد حسن الظهوري في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، التي بحثت سبل التعاون مع منظمة العمل العربي، وآلية تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الاقتصادية، كما ناقشت اللجنة التحضير للنسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية، المقرر عقده على هامش جلسة البرلمان العربي في شهر ديسمبر القادم.