دبي تستضيف الحفل السنوي الثاني لتقرير "إنفلونسر أرابيا"

دبي في 26 يونيو / وام / استضافت دبي، أمس الثلاثاء ، الحفل السنوي الثاني لتقرير "إنفلونسر أرابيا" الصادر عن "، والذي يستعرض ملامح المشهد المتغير للتسويق عبر المؤثرين في المنطقة.

شهد الحفل، الذي نظمته شركة "ويبر شاندويك " ، حضور منصات عالمية مثل "سناب شات" و"تيك توك"، إلى جانب شركات عالمية مثل “بوهرينجر إنغلهايم”، بمشاركة نخبة من أبرز صناع المحتوى في المنطقة ، لمناقشة التحديات والتحولات التي يشهدها قطاع صناع المحتوى، وسبل تعزيز النمو في ظل المشهد الرقمي المتغير.

وقال زياد حاصباني، الرئيس التنفيذي لشركة "ويبر شاندويك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا : توفّر نسخة هذا العام من التقرير للعلامات التجارية رؤية أكثر عمقاً لما يقدره صناع المحتوى، وكيفية تأسيس شراكات قائمة على المصداقية والتأثير والاستدامة".

من جانبه، قال غالب زيدان، المدير التنفيذي في "ويبر شاندويك" : "تبرز نتائج تقرير هذا العام تحولاً في توجهات صناع المحتوى، يتمثل في التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنامي أهمية التفاعل الإنساني خارج العالم الرقمي، إلى جانب استكشاف صيغ جديدة للمحتوى" .

وأضاف أن التعاون الحقيقي لا يبنى على المصالح المتبادلة فحسب، بل يرتكز على تجارب مشتركة، واحترام متبادل، ورسالة واضحة تعبر عن غاية العلامة التجارية.