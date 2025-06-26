الموارد البشرية تخرج كفاءات وطنية في مجالات التفتيش والرقابة

الشارقة في 26 يونيو / وام / نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، بالتعاون مع جامعة الشارقة حفل تخريج لدفعة من منتسبي برامج الدبلومات المهنية في مجالات التفتيش والرقابة، التي نفذها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بالجامعة، بمشاركة 70 منتسبًا من عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

وشملت البرامج أربعة تخصصات رئيسية، هي: تفتيش المباني والتفتيش البيئي، التفتيش الغذائي والرقابة الصحية، تفتيش الطرق والمرور، والتفتيش الزراعي والحيواني، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم التعليم المهني التطبيقي وتعزيز الشراكات المؤسسية. فيما أوضح سعادة عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذه البرامج تسهم في تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم الجهات المشاركة، في تأكيد على أهمية التعليم المستمر في دعم التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.