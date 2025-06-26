بلدية عجمان تنجز المرحلة الأولى من تطوير طرق عجمان الصناعية بتكلفة 26 مليون درهم

عجمان في 26 يونيو /وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، عن إنجاز المرحلة الأولى لمشروع تطوير وصيانة طرق عجمان الصناعية ، بتكلفة اجمالية تبلغ 26 مليون درهم، بما يتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، وانسجامًا مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين جودة وترابط البنية التحتية.

وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المشروع ينسجم مع خطط تطوير البنية التحتية المتكاملة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ويدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي في الارتقاء بكفاءة وجودة مشاريع النقل والبنية التحتية في الإمارة.

وبين أن المشروع استهدف تطوير شارع عمان ليصبح 3 مسارات في كل اتجاه، مع توفير شبكة تصريف مياه أمطار وأعمدة إنارة، بالإضافة الى تنفيذ تقاطع بإشارات مرورية على شارعي عمرو بن العاص وشارع عمان، وتحسين تقاطع شارعي بيروت وشارع عمان في خطوة تعد إضافة نوعية للبنية التحتية في الامارة بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية.

من جهته أوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، أن المشروع التطويري سيسهم في تسهيل الحركة المرورية على الطرق الرئيسية في منطقة عجمان الصناعية .