"بيت الخير" تشارك في حملة "حظر العمل وقت الظهيرة"

دبي في 26 يونيو /وام/تشارك جمعية بيت الخير في حملة حظر العمل وقت الظهيرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوزيع 550 وجبة غذائية مرفقة بالمياه المبردة والعصائر على العمال في مواقع عمل مختلفة ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من تأثير درجات الحرارة العالية خلال أشهر الصيف.

كما كثفت الجمعية جهودها لتنفيذ مشروع "الطعام للجميع" خلال موسم الصيف والذي يتم من خلاله توزيع ما يزيد على 13200 وجبة غذائية متكاملة على العمال بواقع 1100 وجبة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال ضمن سعي الجمعية إلى توسيع نطاق مبادراتها المجتمعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر حاجة.

وأكدت "بيت الخير" أن الحملة تشكّل نموذجاً راقياً في حماية حقوق العمال معربة عن فخرها بالشراكة المستمرة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الصدد إذ إن رعاية العمال ومساندتهم في بيئة عملهم جزءاً أساسياً من الرسالة الإنسانية للجمعية التي تؤمن بأن دعم العاملين في الميدان خاصة في الأجواء الصعبة يعكس التزامها بقيم التكافل والرحمة التي تأسست عليها.

وتولي "بيت الخير" مشاريع الطعام للجميع أهمية خاصة حيث تعد مبادرة توزيع الوجبات على العمال كل جمعة واحدة من المبادرات التي تجسد حرص الجمعية على الوصول للفئات العاملة في مواقعهم وتقديم الدعم لهم بكرامة واحترام.