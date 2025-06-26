مجلس إدارة غرفة عجمان يستعرض مشاريع وخدمات الغرفة

عجمان في 26 يونيو/ وام / بحث مجلس إدارة غرفة عجمان في اجتماعه الثاني برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس المجلس، مستجدات وتطورات مشاريع ومبادرات وخدمات الغرفة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.

حضر الاجتماع سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز ثرا لريادة الأعمال.

وأشاد المويجعي، بجهود وفد دولة الإمارات وإمارة عجمان خلال الزيارة الرسمية لمقاطعة تشونغتشينغ، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومة عجمان ومقاطعة تشونغتشينغ، وعقد سلسلة من الفعاليات الاقتصادية واللقاءات بحضور كبار المسؤولين لبحث سبل التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في العديد من القطاعات الحيوية.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مفصل حول نتائج مشاركة غرفة عجمان ضمن وفد إمارة عجمان في منتدى "استثمر في الإمارات" – تشونغتشينغ" ومنتدى "استثمر في الإمارات" – سيتشوان"، وجهود الغرفة في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات "الصناعة، والعقارات، والبناء والتشييد، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة"، إلى جانب جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والخدمات المالية والابتكار والتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض الاجتماع تقرير المركز المالي للغرفة من بداية العام، واطلع على تقرير الأداء الإستراتيجي وسير العمل في المشاريع خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأثنى أعضاء مجلس الإدارة على ما حققته دولة الإمارات من جذب لتدفقات الاستثمار وتنوع قطاعاته وتقدم الإمارات إلى المركز العاشر عالميا كأحد أكبر الوجهات لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

واطلع الحضور على تقرير مشاركة غرفة عجمان ضمن جناح إمارة عجمان في فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"، وعلى قواعد وإجراءات مركز عجمان للتحكيم 2025 وسياسة المركز 2025 وتشكيل مجلس الأمناء، وجهود الغرفة في توفير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة لقطاع الأعمال.

كما ناقش الاجتماع "رحلة المتعامل وباقات البرامج المقدمة في مركز ثرا لريادة الأعمال".