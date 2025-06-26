أكاديمية رأس الخيمة الأمريكية تخرج الدفعة ال12

رأس الخيمة في 26 يونيو / وام / شهد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة اليوم حفل تخريج طلاب الصف الثاني عشر - الدفعة 12 لعام 2025 من أكاديمية رأس الخيمة الأمريكية.

حضر الحفل الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة .. الشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي والشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن أحمد بن صقر القاسمي وعدد من المسؤولين والشخصيات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالأكاديمية وأولياء أمور الطلبة.

وقام الشيخ فيصل بن صقر بتسليم شهادات التخرج لـ66 طالبًا وطالبة، مثّلوا الدفعة الثانية عشر من الأكاديمية مهنئاً إياهم وأولياء أمورهم بتخرجهم مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاهتمام لتحقيق الطموحات الشخصية والارتقاء على سلم النجاحات في الحياة العملية .

ومن جانبها قالت الأستاذة جورجينا مديرة الأكاديمية إن الأكاديمية تواصل التميز عامًا بعد عام، بفضل البيئة التعليمية المتكاملة، والكادر التعليمي المؤهل، والدعم المتواصل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي وحرصه على تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية ، مما أسهم في بناء أجيال واعدة تمتلك المهارات والمعرفة لخدمة الوطن في مختلف المجالات.

وتضمن الحفل لوحة تراثية إماراتية قدمها أطفال الأكاديمية.