"التجارة العالمية" تكشف عن ارتفاع مؤشر السلع مع زيادة الواردات في الربع الأول

جنيف فى 26 يونيو / وام / قالت منظمة التجارة العالمية فى تقرير لها مساء اليوم الخميس فى جنيف إن تجارة السلع العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أوائل عام 2025 مدفوعة بقيام المستوردين بتكثيف عمليات الشراء قبل فرض رسوم جمركية أعلى وذلك حسب مؤشر السلع.

التقرير أفاد بأن أحدث مؤشر للمنظمة لتجارة السلع قد ارتفع الى 103.5 نقطة مرتفعا من 102.8 نقطة في مارس بينما انخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة الاستشرافي إلى 97.9 نقطة مما يشير إلى ضعف نمو التجارة في وقت لاحق من العام.

ويوفر مؤشر تجارة السلع التابع للمنظمة الدولية معلومات آنية عن مسار تجارة السلع مقارنة بالاتجاهات الحديثة وترتبط قيم المؤشر التي تزيد عن 100 بحجم تجارة أعلى من الاتجاه بينما تشير قيم المؤشر التي تقل عن 100 الى أن تجارة السلع إما أنها انخفضت عن الاتجاه أو أنها ستتراجع في المستقبل القريب .