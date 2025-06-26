أبوظبي تستضيف العرض الإقليمي الأول لفيلم F1: The Movie في صالة سينمائية مخصّصة بحلبة مرسى ياس

أبوظبي في 26 يونيو / وام / احتفت أبوظبي بالعرض الإقليمي الأول لفيلم F1:The Movie، في حلبة مرسى ياس، أبرز مواقع تصوير في الفيلم، وتضمن الحدث فعالية سينمائية استثنائية، شملت صالة سينما متكاملة بُنيت خصيصاً لهذا الحدث، والعديد من الأنشطة التفاعلية للضيوف، ما يؤكد ريادة الإمارة في استقطاب الإنتاجات السينمائية العالمية.

وشهد الحدث حضور نخبة من الشخصيات المؤثرة على السجادة الحمراء، من بينهم قيادات هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، باعتبارها الجهات الشريكة في إنتاج الفيلم، وحضور ممثلين عن الشركاء الرئيسيين من بينهم الاتحاد للطيران، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وحلبة مرسى ياس.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة إن العرض الإقليمي الأول لفيلم F1:The Movie عكس قيمة التعاون المشترك ضمن المنظومة الإبداعية في أبوظبي، حيث جاء تحويل حلبة مرسى ياس إلى تجربة سينمائية فريدة من نوعها، ليؤكد المنجزات التي يمكن تحقيقها حين تجتمع مهارات المواهب العالمية، مع دعم الشركاء وتوفر البنية التحتية المتطورة، وهو ما يعزز دور أبوظبي المتنامي، بصفتها مركزاً رائداً للإنتاجات العالمية.

من جانبه قال سمير الجابري، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام إن إنتاج فيلم F1: The Movie وتحويل حلبة مرسى ياس إلى موقع تصوير حي، يجسد التنوّع الثري في أبوظبي والذي يجعلها مركزاً رائداً لتصوير الإنتاجات السينمائية الضخمة، ويبرز القيمة المضافة التي يوفرها برنامج الحوافز المُعزز من لجنة أبوظبي للأفلام، كما يسلط الضوء على التفاني في العمل من الفرق المحلية، والدعم اللامحدود من شركائنا في مختلف أنحاء الإمارة.

وجاء موقع العرض الإقليمي الأول للفيلم في حلبة مرسي ياس، ليحتفي بلحظة اكتمال عملية الإنتاج بالكامل، والتي اختُتمت خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي في ديسمبر 2024، والتي اعتبرت المرة الأولى التي يتم فيها تصوير مشاهد فيلم سينمائي أثناء الأحداث الفعلية لسباق فورمولا 1.

وشملت الفعاليات مجموعة من تجارب المحاكاة الخاصة بالقيادة، وعروضاً حصرية للسيارات، ومعرضا لساعات راقية من الشركاء، لتعكس عالم الفورمولا 1 الواسع والشراكات العالمية المرتبطة بالرياضة وإنتاج الفيلم على حد سواء.

كما تضمنت التجربة عرضاً لسيارة APXGP الرسمية المشاركة في الفورمولا 1، إلى جانب خوذة السباق الخاصة بالفريق والتي ارتداها دامسون إدريس خلال حفل Met Gala مطلع هذا العام، ما أضفى لمسة واقعية على أبرز عناصر الفيلم للحضور.

وتم تصوير فيلم F1: The Movie على نطاق واسع في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث عاد فريق الإنتاج إلى الإمارة ثلاث مرات، لاستكمال المشاهد الأخيرة، مستفيدين من دعم برنامج الحوافز المعزز من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي.

وشارك في التصوير 284 من طاقم العمل المحلي في أبوظبي على مدار 29 يومًا، إلى جانب عدد من المتدربين الذين التحقوا بالبرنامج التدريبي لتطوير المواهب التابع لهليئة.

وشملت مواقع التصوير كلا من حلبة مرسى ياس، ومطار زايد الدولي، واستوديوهات twofour54 في المنطقة الإبداعية- ياس، فيما قدمت شركة "إبيك فيلمز" خدمات الإنتاج المحلية.

وقد حظي عرض الفيلم الأول بدعم إضافي من فريق من المتطوعين الذين ساهموا في مختلف الجوانب، من خدمات الضيوف، إلى إدارة السجادة الحمراء والتنسيق اللوجستي.

ويعد فيلم F1: The Movie من إنتاج Apple Studios وبالتعاون مع فورمولا 1، والاتحاد الدولي للسيارات، وفرق الفورمولا 1 العشرة، وتتولى شركة Warner Bros. Pictures توزيع الفيلم عالميًا، ويُعرض في دور السينما في جميع أنحاء المنطقة ابتداءً من 26 يونيو 2025.