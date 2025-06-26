‎الاتحاد الخيرية تحتفل بتخريج 181 طالبا وطالبة من مدرسة منار الإيمان الخاصة

عجمان في 26 يونيو /وام/ نظمت مؤسسة الاتحاد الخيرية حفلي تخرج للدفعة الثالثة والعشرين من طلبة الصف الثاني عشر بمدرسة منار الإيمان الخاصة التابعة للمؤسسة، بمجموع 181 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2024-2025، احتفاء بتفوقهم وتميزهم الأكاديمي.

حضر حفل تخريج الطلاب كل من الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، وسعادة حارب العرياني، الأمين العام للمؤسسة، وسعادة ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي، حيث جرى تكريم الخريجين والمتفوقين في أجواء احتفالية مميزة شارك فيها الكادر التعليمي والإداري وأولياء الأمور.

كما أقيم حفل خاص بتخريج الطالبات، برعاية كريمة من الشيخة منيرة بنت راشد آل خليفة، حرم الشيخ محمد بن علي النعيمي، وبحضور الشيخة مريم بنت محمد النعيمي، مديرة إدارة الشؤون التعليمية، إلى جانب الأستاذة فاطمة المطروشي، نائب مديرة إدارة الشؤون التعليمية، مديرة مدرسة منار الإيمان الخاصة بعجمان.

وثمن سعادة ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، الدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس مجلس الأمناء، لمسيرة التعليم فيما عبرت الأستاذة فاطمة المطروشي عن فخرها بما حققه الطلبة والطالبات من إنجازات علمية، مشيدة بدور الهيئة التعليمية والإدارية وجهودهم الدؤوبة في دعم مسيرة الطلبة وتحقيق هذا التميز.