مجلس كلباء الأدبي يستعرض المسارات المستقبلية للدولة والمجتمع

الفجيرة في 26 يونيو / وام / نظم مجلس كلباء الأدبي صباح اليوم جلسة حوارية تحت عنوان المسارات المستقبلية لدولة الإمارات بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء وعدد من المسؤولين والاعلاميين.

وتطرقت الجلسة التي قدمتها الدكتورة عايشة رضا البيرق إلى مجموعة من المحاور حول المسار الفكري التنظيمي للهيكل الدستوري للإمارات وأداء الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية والنموذج الاتحادي للقادة المؤسسين في بناء دولة الاتحاد وما ينعكس على المسار المستقبلي.

وشهدت الجلسة تفاعلا مميزا من المشاركين والحضور الذين ثمنوا الموضوعات الحيوية التي تطرقت إليها.