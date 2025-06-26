ترحيب أوروبي برفع العقوبات عن سوريا

بروكسل في 26 يونيو / وام / رحب قادة الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤخرًا.

وأكد القادة الأوروبيون في بيان نشروه على هامش اجتماعهم على مستوى القمة الأوروبية في بروكسل أهمية الانتقال السلمي والشامل في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية الضارة، وحماية حقوق السوريين من جميع الخلفيات العرقية والدينية من دون تمييز، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة.

وأدان المجلس الأوروبي الهجوم الإرهابي الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.

وقال بيان القمة الأوروبية إنه يجب احترام استقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدود آمنة احترامًا كاملًا، وفقًا للقانون الدولي

- رع -