منظمة الصحة العالمية: الأزمة الصحية تتفاقم في الضفة الغربية

جنيف في 27 يونيو/ وام / أكد الدكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدكتور لوكا بيغوزي منسق فريق الطوارئ للمنظمة أن الأزمة الصحية تتفاقم في الضفة الغربية بسبب انعدام الأمن والحواجز.

وقال المتحدثان باسم منظمة الصحة العالمية في احاطة إعلامية عبر الفيديو اليوم في جنيف أن عمليات الاغلاق الجديدة بما في ذلك السواتر الترابية وبوابات الطرق تغلق مداخل بعض القرى بينما تعيق عمليات التفتيش المتكررة والمحدودة الساعات وصول المرضى وسيارات الإسعاف إلى الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدثان أن المنظمة وثقت 844 اعتداء على الرعاية الصحية فى الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 وحتى منتصف يونيو 2025 حيث أسفرت عن 31 حالة وفاة و168 إصابة وطالت الاعتداءات 65 مرفقا صحيا و24 عيادة متنقلة و567 سيارة إسعاف ولفتا إلى أن 65% من الاعتداءات وقعت في مدن طولكرم وجنين ونابلس.

وبالنسبة لقطاع غزة قال الدكتور ريك بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية سلمت يوم 25 يونيو الحالي أول شحنة طبية لها إلى غزة منذ 2 مارس الماضي حيث تضمنت 9 شاحنات محملة بالامدادات الطبية الأساسية و2000 وحدة دم و1500 وحدة بلازما.

وأضاف أن الإمدادات نقلت من معبر كرم أبو سالم دون أي حوادث نهب على الرغم من الظروف شديدة الخطورة على طول الطريق وسيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في الأيام المقبلة بينما تم تسليم الدم والبلازما الى منشأة التبريد في مجمع ناصر الطبي لتوزيعهما على المستشفيات التي تواجه نقصا حادا في ظل تدفق متزايد للاصابات يرتبط العديد منها بحوادث في مواقع توزيع الأغذية.

وأشار إلى أن المهمة لاتزال جارية لإيصال أربع شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى معبر كرم أبو سالم وهناك المزيد في طريقها الى غزة وقال إن هذة الإمدادات الطبية مع ذلك ليست سوى قطرة في بحر خاصة وأن المساعدة على نطاق واسع ضرورية لإنقاذ الأرواح.