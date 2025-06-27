رئيس الدولة والرئيس العراقي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

أبوظبي في 27 يونيو / وام / تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها..مؤكدين أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية في التعامل مع قضايا المنطقة لترسيخ السلام وحفظ الأمن والاستقرار فيها وتحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية وإمكانيات تنمية التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والعراق في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز النماء والازدهار لشعبيهما.

وتبادل سموه والرئيس العراقي التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد معربين عن تمنياتهما أن يعم خلاله الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.