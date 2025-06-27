سجايا فتيات الشارقة تطلق برنامجها الصيفي "صيفكم ويانا"

الشارقة في 27 يونيو/ وام / تنظم سجايا فتيات الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال الفترة من 5 يوليو المقبل حتى 2 من أغسطس القادم برنامجها الصيفي "صيفكم ويانا " مستهدفًا أكثر من 700 فتاة من مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

ويأتي البرنامج هذا العام بتجربة غنية ومتنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم من خلال مجموعة من الورش والمسارات المتخصصة التي تشمل الفنون والرياضة والتكنولوجيا والطهي والمهارات الحياتية وريادة الأعمال إلى جانب المعسكرات الرياضية والمسابقات التنافسية.

وأكدت شيخة الشامسي مديرة سجايا أهمية استثمار الإجازة الصيفية في بناء المهارات وصقل المواهب حيث يعكس البرنامج الصيفي رؤيتنا في تمكين الفتيات من خوض تجارب ملهمة تصقل شخصياتهن وتُثري وعيهن وتُعزز قدراتهن الإبداعية والاجتماعية ضمن بيئة آمنة ومحفزة وحرصنا هذا العام على تصميم برنامج متكامل يستجيب لاهتمامات الفتيات ويتيح لهن التعبير عن شغفهن بطريقتهن الخاصة.

وينطلق البرنامج الصيفي في مراكز “سجايا” المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة ليغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً يشمل مدن الشارقة - كلباء وخورفكان والذيد ومليحة والخروس والمدام والثميد ما يعكس التزام المؤسسة بإيصال برامجها إلى كافة الفتيات في الإمارة وتقام الأنشطة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة منها نادي سيدات الشارقة في الذيد والمدام ومركز الطفل في دبا الحصن إلى جانب استوديوهات الحمرية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون لتقديم تجربة متكاملة ومتنوعة.

ويتميّز البرنامج بمشاركة مجموعة من فتيات “أصدقاء الشرطة” ضمن تجربة تفاعلية ثرية تهدف إلى تمكين المشاركات وتنمية مهاراتهن القيادية والاجتماعية في بيئة تعليمية مشوّقة ومحفّزة.