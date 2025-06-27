مصر : بدء إنتاج 60 مليون قدم مكعب يوميا من حقل "ظهر"

القاهرة في 27 يونيو/ وام / أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نجاح أعمال حفر إعادة المسار ببئر "ظهر 6"، لتضيف إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، في خطوة هامة لدعم منظومة الإمدادات بالغاز الطبيعي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في أعقاب إتمام أعمال الحفر بنجاح، توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة، وبدء أعمال الحفر ببئر "ظهر 13"، والذي يُتوقّع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز، وفق الدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي.

وقال البيان إن هذه النتائج الإيجابية تأتي امتدادًا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني الإيطالية المشغلة لحقل ظهر، واستكمالًا لخطط التنمية الموضوعة مسبقًا الاتفاق عليها، بما يضمن الإسراع في تنفيذ عمليات الحفر وتطوير الحقل باستخدام أحدث التقنيات العالمية في المياه العميقة.

-خلا-.