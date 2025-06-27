أصداء واسعة لمضاعفة قيمة الجوائز المالية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 27 يونيو / وام / حظيت توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمضاعفة قيمة الجوائز المالية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، بأصداء واسعة وترحيب كبير من الأوساط الرياضية والمجتمعية، لما تحمله من دلالات واضحة على الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضات النوعية، وتحفيز المواهب الوطنية على التميز والتألق في المحافل الرياضية.

وأشاد عدد من المسؤولين والمشاركين بالمبادرة الكريمة، مؤكدين أنها تشكل دفعة قوية لمسيرة البطولة وتعكس التزام سموه بترسيخ مكانة رياضة الجوجيتسو كواحدة من أبرز الرياضات على الساحة المحلية والدولية.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن توجيهات سمو ولي عهد أبوظبي بمضاعفة الجوائز تمثل خطوة رائدة تعزز من تنافسية البطولة وترتقي بمستويات الأداء لدى اللاعبين.

وقال “هذه المبادرة تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وحرصها المستمر على دعم الرياضة والرياضيين، وتقديم الحوافز التي تساهم في تطوير الأداء وتوسيع قاعدة الممارسين”.

من جانبه، عبّر جاسم محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة “أمرك”، عن تقديره لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن ما تشهده البطولة من تطور متواصل يعكس نجاح الإستراتيجية المتبعة في تنظيم الفعاليات الرياضية رفيعة المستوى.

وقال “ دعم القيادة يشكل عنصر تفوق حاسماً في استدامة النجاحات الرياضية، ويمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد والعطاء”.

وأكد المدرب البرازيلي إيغور لاسيردا، من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن مضاعفة الجوائز سيكون لها تأثير كبير على معنويات اللاعبين والجهاز الفني، لافتاً إلى أن البطولة تشهد تطوراً نوعياً في الأداء والتنظيم، وتُعد نموذجاً يحتذى في المنطقة.

وثمّن اللاعب بو شايب الإدريسي من نادي بني ياس – الفائز بذهبية فئة الأساتذة لوزن 62 كجم – الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة، مشيراً إلى أن ما يميزها هو توفير بيئة تنافسية مثالية تليق بطموحات الرياضيين، وتُشجعهم على تقديم أفضل مستوياتهم.

وانطلقت، اليوم ، في صالة “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية، منافسات اليوم الأول من الجولة الرابعة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو – لفئة البدلة، وسط حضور جماهيري لافت ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات المحلية، إلى جانب مستويات فنية عالية شهدتها نزالات فئات الشباب والكبار والأساتذة.

وشهدت البطولة حضور عدد من كبار الشخصيات، من بينهم سعادة محمد بن دلموج الظاهري، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وجاسم محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة “أمرك”، وأنجلو كارلينو الرئيس التنفيذي لشركة “أجوستا ويستلاند لخدمات الطيران”، إلى جانب ممثلين عن الشركاء والرعاة، والأندية والأكاديميات المشاركة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تصدر نادي بني ياس جدول الترتيب العام، فيما جاء نادي الجزيرة في المركز الثاني، وأكاديمية “M.O.D” في المركز الثالث، في تأكيد على ارتفاع مستوى التنافس والجهوزية العالية للمشاركين.

وتواصل البطولة يومها الثاني وسط ترقب كبير لجولة حافلة بالمنافسات الحماسية، في ظل الدعم المتنامي الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والذي ينعكس إيجاباً على أداء اللاعبين ويعزز من مكانة الدولة كمنصة رياضية عالمية رائدة.