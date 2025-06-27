البرلمان الألماني يقر تعليق لم شمل أسر اللاجئين لمدة عامين

برلين في 27 يونيو/ وام / صوت البرلمان الألماني على مشروع قانون ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين، الذين يتمتعون فقط بوضع حماية محدود لمدة عامين.

وحصل التشريع الذي قدمته الحكومة على تأييد 444 عضوا في مجلس النواب الألماني “البوندستاج” مقابل 135ضده.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت في كلمة أمام البرلمان إن ألمانيا ستبقى دولة منفتحة على العالم لكن قدرة الأنظمة التعليمية والاجتماعية وقطاع العقارات فيها لها حدود.

ووفق القانون الجديد فإنه مسموح للاجئين أنفسهم بالبقاء ولكن سيتم منعهم من لم شمل عائلاتهم وحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن نحو 389 ألف لاجئ تنطبق عليهم الإجراءات الجديدة.

-خلا-.