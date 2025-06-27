حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري

دبي في 27 يونيو/ وام / قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم واجب العزاء في وفاة محمد سهيل بن عويضان العامري، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير، أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.