راشد الشرقي يحضر أفراح الظنحاني و الرقباني بالفجيرة

الفجيرة في 27 يونيو/ وام/ حضر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي جمعة الظنحاني بمناسبة زفاف ابنه “عبدالله” إلى كريمة سعادة محمد سعيد محمد الرقباني.

وأعرب الشيخ راشد بن حمد الشرقي والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي خلال الحفل عن خالص تهانيهما للعريس وذويه وتمنيا له حياة أسرية هانئة وسعيدة.