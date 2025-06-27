فريق الشارقة يشارك في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 بإيطاليا

الشارقة في 27 يونيو/وام/ يشارك “ فريق الشارقة للزوارق السريعة ”التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تنطلق يوم غد في مدينة برينديزي الإيطالية وتستمريومين بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين الدوليين تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية "UIM".

يُعد موسم 2025 من أقوى مواسم البطولة ويتضمن خمس جولات ضمن أجندة الاتحاد الدولي ما يرفع من مستوى التحدي ويزيد من حدة المنافسة بين الفرق المشاركة.

يخوض فريق الشارقة المنافسات بقاربين في هذه الجولة هما القارب رقم 27 الذي تم تصنيعه بالكامل في الشارقة ويُعد من أحدث الإضافات إلى أسطول الفريق ويتميز بمحرك رباعي الأشواط ما يعكس التوجه نحو تقنيات أكثر كفاءة واستدامة.

فيما يشارك القارب رقم 18 المزوّد بمحرك ثنائي الأشواط والذي يتمتع بأداء قوي وخبرة طويلة في مثل هذه البطولات ما يمنح الفريق تنوعاً في الخيارات الفنية واستراتيجيات السباق.

يطمح فريق الشارقة إلى تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشواره بالبطولة معولا على خبرات سائقيه وجاهزية زوارقه إلى جانب الدعم الفني والإداري المتميز الذي يحظى به من إدارة النادي ويأمل الفريق في أن يترك بصمته منذ الجولة الأولى في إطار سعيه للمنافسة على اللقب العالمي هذا الموسم.