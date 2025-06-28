مؤشرات إيجابية على بدء تعافي اقتصاد النمسا العام المقبل

فيينا في 28 يونيو / وام / أفادت توقعات اقتصادية حديثة بأن النمسا في طريقها للخروج من أطول فترة ضعف اقتصادي شهدتها، حيث من المتوقع أن ينهي الاقتصاد عامين من الركود ويحقق نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال العام الجاري 2025.

وفي تقريره الصيفي، قام معهد الدراسات المتقدمة "IHS" بتعديل جذري لتقديراته السابقة التي صدرت في مارس الماضي وتوقعت انكماشا بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، صرح رئيس المعهد، هولجر بونين، قائلاً: اقتصاد النمسا وصل إلى أدنى مستوياته، وبدأت تظهر علامات بداية التعافي.

وتشير التوقعات إلى أن وتيرة النمو ستكون أقوى في العام المقبل 2026، حيث يتنبأ معهد البحوث الاقتصادية "WIFO" بانتعاش أكثر ديناميكية بنسبة 1.2%، بينما يقدره معهد "IHS" بنسبة 1%، ومن المتوقع أن يشمل النمو جميع القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع السياحة الذي قد يشهد انخفاضاً بسبب ارتفاع مستوى الأسعار.

ويعزى هذا التعافي المرتقب إلى عدة عوامل، أبرزها التحسن في ثقة المستهلكين الذي من المتوقع أن يدعم الإنفاق الخاص ليسهم بزيادة تقدر بنحو 0.7% في اقتصاد البلاد هذا العام، كما يستفيد اقتصاد النمسا من "إشارات إيجابية" صادرة عن ألمانيا، شريكها التجاري الرئيسي.

ورغم هذه النظرة المتفائلة، حذر التقرير من "مخاطر سلبية محتملة" قد تؤثر على مسار التعافي، منها تقلب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأزمة الروسية الأوكرانية.