الفجيرة تلمع في سماء الإعلام العربي بثلاثية مرموقة في مهرجان تونس

الفجيرة في 28 يونيو / وام / حصدت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ثلاث جوائز مرموقة في ختام الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي أسدل الستار على فعالياته مؤخرا في العاصمة التونسية، وذلك تأكيدا على تميز الإنتاج الإعلامي المحلي في مجالات التراث والثقافة والتوعية المجتمعية.

ونال تلفزيون الفجيرة الجائزة الأولى عن برنامج "تيفان أول"، من تقديم الإعلامي علي اليماحي، والذي يُعنى بتسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني، من خلال استعراض الحِرف التقليدية والعادات الثقافية الأصيلة بأسلوب بصري جاذب ومحتوى توثيقي متميز.

أما إذاعة الفجيرة، فقد أحرزت جائزتين بارزتين، الأولى عن ومضة "درهم وقاية - التغذية الصحية"، وهي فقرة توعوية قصيرة تركز على أهمية التغذية السليمة كنمط حياة، من إعداد وتقديم أنس الشلدي، وإخراج تامر العمري، وبمشاركة عبدالله الهاشمي، أما الجائزة الثانية فكانت عن برنامج "حكايات أمي"، الذي يروي حوارات بين أم وطفلتها تحمل رسائل تربوية وسلوكيات إيجابية، تُجسَّد من خلال مشاهد تمثيلية يؤديها طاقم متمكن من الممثلين، من تأليف حمود محمد، وإخراج تامر العمري، وبطولة عواطف محمد، حمود محمد، خديجة علي، ومحمود ربيعي.

وأكد سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، أن هذه الجوائز تمثل ثمرة لرؤية الهيئة وإستراتيجيتها في إنتاج محتوى إعلامي نوعي وهادف، انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للقطاع الإعلامي والثقافي في الإمارة.

وقال اليماحي إن هذا التقدير العربي يمثل دافعا قويا لمزيد من الابتكار والتميّز في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، لاسيما تلك التي تعزز الهوية الثقافية والتراثية والمجتمعية لدولة الإمارات.