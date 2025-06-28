191 لاعبا يشاركون في "دولية فاست للشطرنج"

الشارقة في 28 يونيو / وام / انطلقت مساء أمس منافسات بطولة فاست الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمقره ضمن برنامج بطولاته، وذلك بمشاركة 191 لاعبا من 15 دولة، حيث تصدر 44 لاعبا قمة البطولة برصيد نقطتين في أول جولتين.

وقال عبدالله مراد المازمي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تشهد البطولة، التي تقام بنظام الكلاسيك من 7 جولات وتستمر على مدار 3 أيام، مشاركة أرقام قياسية من اللاعبين، وهي تعد من الأنشطة في المجدولة ضمن فعاليات النادي وتحقق الكثير من المكاسب على المستوى الفني وأيضا التنظيمي والإداري، مشيرا إلى حرص النادي الدائم على تنظيم بطولات ترفع من مستوى اللاعبين المواطنين في اللعبة وتكسبهم الخبرات اللازمة لرفع تصنيفهم الدولي وهو ما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية.