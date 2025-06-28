منافسات مثيرة في سباق "سن الفطامين" بميدان الذيد لسباقات الهجن

الشارقة في 28 يونيو/وام/ شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن صباح اليوم منافسات مثيرة ضمن سباق "سن الفطامين" لهجن أبناء القبائل الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تضمنت المنافسات 18 شوطا منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و6 أشواط مفتوح و 4 أشواط صعوب لمسافة 1500 مترو ذلك بحضور سعادة عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن وجموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

ووفق نتائج المراكز الأولى في السباق فقد فاز بالشـــــــوط الأول “الشبابية” لـ عبدالله سالم خصوني اجتبي بزمن قدره 2:07:91 أفضل توقيت والشـــــــوط الثاني “مخوف” لـ عبدالله سعيد بن غرير الكتبي والشــــــــوط الثالث “الشاهينية” لـ راشد مهير سعيد محمد الكتبي والشــــــــوط الرابع “مشعل” لـ حامد عبيد حامد الطنيجي والشــــــــوط الخامس “عوايد” لـ سالم علي عبيد بن طويرش الكتبي والشــــــــوط السادس “شاهين” لـ راشد سعيد محمد الراشدي والشــــــــوط السابع “الحذرة” لـ طارش علي بخيت المسافري

و الشــــــــوط الثامن “رايق” لـ عبدالله سعيد بن غرير الكتبي.

وفاز بالشــــــــوط التاسع “الشاهينية” لـ حربي سليم حربي العامري والشــــــــوط العاشر “شاهين” لـ جمعة محمد نهيل الغفلي

و الشــــــــوط الحادي عشر"الشاهينية" لـ محمد عوض مهيمير اجتبي والشــــــــوط الثاني عشر" شاهين" لـ خميس سالم علي مصبح القايدي والشــــــــوط الثالث عشر “الشاهينية” لـ حربي سليم حربي العامري والشــــــــوط الرابع عشر “شاهين” لـ حربي سليم حربي العامري.

وفي أشواط الصعوب فاز بالشــــــــوط الخامس عشر “ممدوحة” لـ أحمد سالم سيف الجابري والشــــــــوط السادس عشر “معاهد” لـ عبدالله سعيد بن غرير الكتبي والشــــــــوط السابع عشر “الدوحة ” لـ عبدالله حمد محمد عمران الكتبي والشــــــــوط الثامن عشر “مظبوط” لـ عبدالله حمد محمد عمران الكتبي .

وأكد سعادة عبدالله محمد معضد بن هويدن الكتبي أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباق سن الفطامين أسهمت في تقديم نموذج فريد في الاحتفاء بالتراث الوطني الأصيل وتعميقه في نفوس الأجيال القادمة للمحافظة على رياضة الآباء والأجداد وأصبحت منافسات سن الفطامين بمثابة عيد للملاك والمضمرين وكرنفال احتفالي استثنائي يجمع أهل الهجن من جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في ميدان الذيد صباح كل يوم سبت من كل أسبوع .