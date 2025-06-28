مقتل 13 جنديا وإصابة 25 آخرين بينهم مدنيون بتفجير انتحاري شمال غرب باكستان

بيشاور(باكستان) في 28 يونيو/وام/ لقي 13 جنديا باكستانيا على الأقل مصرعهم وأصيب 25 آخرون بينهم مدنيون بعضهم حالتهم خطيرة في تفجير انتحاري استهدف اليوم مركبة عسكرية بمنطقة شمال وزيرستان في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وذكر مسؤولون أمنيون باكستانيون أن المهاجم الانتحاري فجر نفسه بالقرب من المركبة العسكرية في قرية خادي رغم فرض حظر التجوال بالمنطقة فيما أوضحت مصادر طبية أن الجرحى 15 جندياً و10 مدنيين بينهم أطفال، نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم الإرهابي وأكد في بيان له أن "هذه الأعمال الوحشية لن تثني الدولة عن محاربة الإرهاب" ووجه بتكثيف العمليات الأمنية لملاحقة العناصر المسلحة وضمان أمن المواطنين في المنطقة.