الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في الجلسة العامة الـ5 للبرلمان العربي بالقاهرة

القاهرة في 28 يونيو/وام/ شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت برئاسة معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، اليوم “السبت” بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، إنه جرى خلال الجلسة استعراض أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة ومنها تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتطوير التعليم الإلكتروني، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بتمكين ريادة الأعمال الاجتماعية ، إضافة إلى مستجدات التحضير لورشة عمل حول آليات توفير الرعاية والحماية في مناطق الحروب والنزاعات، وتنظيم ندوة حول حماية الآثار في الدول العربية، وأخرى حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي.

من جانبه قال سعادة محمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، إنه جرى استعراض تقرير حول القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير حول سبل تعزيز العلاقات مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية، وتقريراللجنة الفرعية المعنية بالتحضير لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية.