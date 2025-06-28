مصرع 24 شخصا بسبب الفيضانات في باكستان

إسلام أباد في 28 يونيو/وام/ لقي 24 شخصا نصفهم من الأطفال مصرعهم إثر الفيضانات التي تجتاح شمال غرب باكستان نتيجة الأمطار الموسمية الغزيزة التي يتواصل هطولها منذ يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت “وكالة إدارة الكوارث" في إقليم خيبر بختونخوا في باكستان أن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت فيضانات مفاجئة وانزلاقات للتربة أودت بحياة 11 شخصا، بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء فيما أصيب ستة آخرون بجراح إلى جانب تضرر 56 منزلا.

وحذرت “هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الباكستانية” من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء المقبل على أقل تقدير.