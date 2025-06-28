طقس الغد غائم جزئيا رطب ليلا

أبوظبي في 28 يونيو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند الساعة 03:40 والجزر الأول عند 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:27 .

ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53والمد الثاني عند الساعة 00:19 الجزر الأول

عند الساعة 19:02والجزر الثاني عند الساعة 06:46.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 43 32 80 20

دبي 43 34 80 45

الشارقة 44 30 65 25

عجمان 43 31 70 45

أم القيوين 44 27 65 45

رأس الخيمة 43 29 65 30

الفجيرة 36 32 85 65

العـين 47 33 50 20

ليوا 46 29 30 10

الرويس 43 26 55 30

السلع 44 30 40 10

دلـمـا 42 32 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 35 30 85 65

أبو موسى 34 29 90 65

