بني ياس يواصل صدارة منافسات الجولة الـ4 لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

أبوظبي في 28 يونيو/وام/ واصلت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منافساتها في جولتها الرابعة بعدما استضافت صالة “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، اليوم، فعاليات اليوم الثاني، المخصصة لفئتي تحت 14 و16 عاماً، وسط أجواء حماسية ومشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة.

وأسفرت نتائج اليوم الثاني عن تصدّر نادي بني ياس للترتيب العام، فيما حلّ نادي الجزيرة في المركز الثاني، ونادي العين في المركز الثالث.

حضر المنافسات اليوم كل من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير عام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد الحمادي، رئيس الأعمال المصرفية المميزة في مصرف أبوظبي الإسلامي، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، وبدر محمد العليلي، مدير إدارة المشتريات، وفايز الكثيري، مدير إدارة المنشآت في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والشركاء، والأندية، والأكاديميات المشاركة.

يشارك في البطولة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أكثر من 1800 لاعب ولاعبة، وسط حضور جماهيري لافت من العائلات ومحبي رياضة الجوجيتسو، ما يعزز الطابع المجتمعي الملهم للحدث، ويعكس عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بهذه الرياضة التي باتت من أبرز الرياضات القتالية على مستوى الدولة والمنطقة.

وقال سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري إن لعبة الجوجيتسو تُعد رياضة وطنية ومجتمعية بامتياز، وتحظى البطولة بتنظيم متميز تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويعكس هذا التنظيم الاحترافي مستوى التقدم الذي تشهده اللعبة في الدولة ومدى حضورها لدى المجتمع الإماراتي.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري أن البطولة تحمل اسماً عزيزاً على قلوب أبناء الوطن، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمضاعفة المكافآت للاعبين واللاعبات،أسهم في رفع سقف الطموحات لدى المشاركين، وشكّل دافعاً قوياً للمنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف أن رياضة الجوجيتسو تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، نظراً لأهميتها في ترسيخ القيم الإيجابية وصقل شخصية الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن هذه الرياضة أضحت عنصراً أساسياً في المشهد الرياضي الوطني، ومكوناً رئيسياً في استراتيجية بناء الإنسان الإماراتي.

وأوضح أن البطولة تُعد إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الاتحاد لبناء قاعدة وطنية قوية من المواهب الشابة، لافتاً إلى أن الفئات السنية الصغيرة تُشكّل حجر الأساس في صناعة أبطال المستقبل، وأن نظام التصنيف المعتمد في البطولة يعزز روح التنافس بين الأندية، ويحفّزها على تطوير الأداء والاستثمار في تأهيل اللاعبين.

وعبّرت سارة المنصوري والدة اللاعبة سلمى راشد المنصوري من نادي بني ياس، الفائزة بالميدالية الذهبية في فئة تحت 14 عاماً – حزام رمادي (44 كجم) عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على رفع جوائز البطولة ومضاعفتها، ما أسعد اللاعبين واللاعبات وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا الإنجاز، الذي يعد ثمرة جهد كبير خلال فترة الإعداد، ويُضفي عليه طابعاً خاصاً كونه تحقق في بطولة تحمل اسماً عزيزاً على قلوب الجميع.

وأعربت اللاعبة نورا ناصر الغيلاني من نادي الجزيرة للجوجيتسو، الفائزة بذهبية فئة تحت 16 عاماً – حزام رمادي (80 كجم)، عن فخرها بهذا الإنجاز وعبرت عن شكرها للقيادة الرشيدة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على دعمهم لرياضة الجوجيتسو التي تملك القدرة على تغيير الكثير من الأمور للأفضل في شخصية ممارسيها، وتعزز لديهم قيم الانضباط والثقة بالنفس والشجاعة والتركيز والصبر والتحمل وأكدت أن توجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بمضاعفة الجوائز حفز الجميع وأسعد كل أسرة الجوجيتسو في الدولة.

وعن التتويج قالت إنها سعيدة جداً بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة مهمة وستواصل العمل والتطور لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية وعبرت عن شكرها اتحاد الإمارات للجوجيتسو على التنظيم المتميز والدعم المتواصل.

تُختتم البطولة يوم غدٍ الأحد، بإقامة منافسات اليوم الثالث والأخير، المخصصة لفئتي الأطفال وتحت 12 عاماً، وسط توقعات بمنافسات حماسية وحضور جماهيري واسع.