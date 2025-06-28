فرنسا ترفع "درجة اليقظة" إلى اللون البرتقالي في 53 مدينة تحسبا لموجة حر شديدة غدا

باريس في 28 يونيو/وام/ رفعت هيئة الرصد الجوي في فرنسا “درجة اليقظة” إلى مستوى اللون البرتقالي في 53 مدينة في البلاد تحسبا لموجة حر شديدة غدا “الأحد”.

في حين تشهد مناطق واسعة من أنحاء فرنسا موجة حر اليوم“السبت” تراوحت درجة الحرارة أقصاها بين 34 و38 درجة وناهزت 40 درجة في الجنوب قرب البحر الأبيض المتوسط.

وتشمل درجة اليقظة عند اللون البرتقالي اليوم 14 مدينة وتعد هذه الموجة أحد اسوأ التقلبات المناخية التي تشهدها فرنسا منذ سنوات وتأتي في أعقاب عواصف ورياح قوية تسببت في وفاة شخصين خلال اليومين الماضيين، وأضرار لحقت بالأشجار والطرقات وعدد من السيارات والمباني.

وأوضح معهد الرصد الجوي الفرنسي أن ليلة السبت إلى غد الأحد ستكون “خانقة” وستتراوح درجات الحرارة مابين 20 درجة مئوية في جزء كبير من النصف الجنوبي للبلاد، و22 و25 درجة في الجزء الجنوبي الشرقي، وتصل إلى 26 درجة أو أعلى قليلا قرب البحر الأبيض المتوسط".

ووفق تقديرات المعهد ستتراوح درجات الحرارة يوم غد الأحد بين 30 و35 درجة مئوية في منطقة إيل دو فرانس، وبين 34 و38 درجة مئوية في ثلثي النصف الجنوبي لفرنسا.. بينما من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية قرب البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إنها ستبث اعلانات بشكل متواتر على مدار يوم غد الأحد من أجل اتباع القواعد الصحية اللازمة في مثل هذه الموجة.

وتوقع المعهد أن تمتد موجة الحر تدريجيا الى مناطق في الشمال وأن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.