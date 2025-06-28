اليابان تطلق قمراً اصطناعيا لمراقبة تغير المناخ

طوكيو في 28 يونيو/ وام/ أطلقت اليابان اليوم قمراً اصطناعياً لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة باستخدام صاروخها الرئيسي القديم (إتش - 2 إيه)، الذي قام برحلته الأخيرة قبل أن يتم استبداله بصاروخ جديد أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة في سوق الفضاء العالمي.

وانطلق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب غربى اليابان، حاملا القمر الاصطناعي "جوسات- جي دبليو"، في إطار جهود طوكيو للتصدي لتغير المناخ.

ويمثل إطلاق اليوم الرحلة الخمسين والأخيرة لصاروخ (إتش - 2 إيه)، الذي كان العمود الفقري لليابان في إرسال الأقمار الاصطناعية والمركبات الاستكشافية إلى الفضاء بسجل شبه مثالي منذ أول إطلاق له في عام 2001، وبعد تقاعده، سيستبدل بالكامل بصاروخ (إتش 3)، الذي بدأ بالفعل العمل، ليصبح الصاروخ الرئيسي الجديد لليابان.

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