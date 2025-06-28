بالميراس أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال الأندية

بنسيلفانيا في 28 يونيو / وام / تأهل فريق بالميراس البرازيلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على مواطنه بوتافوجو 1-0، في مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي، ضمن أولى مباريات دور الـ16، والتي أقيمت اليوم على ملعب "لينكون فاينانشال فيلد" في بنسيلفانيا، في قمة برازيلية خالصة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل باولينهو هدف الفوز لبالميراس في الدقيقة 100، ليحسم بطاقة التأهل لفريقه.

وسيواجه بالميراس في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي، التي تُقام في وقت لاحق من مساء اليوم.