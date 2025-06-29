اعتماد 14 رياضة في النسخة السادسة من الألعاب الآسيوية الشاطئية "سانيا 2026"

الكويت في 29 يونيو / وام / اعتمد المجلس الأولمبي الآسيوي إدراج 14 رياضة في البرنامج الرسمي للنسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية، والمقرر إقامتها في مدينة "سانيا" بمقاطعة هاينان الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل 2026، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد أخيرا.

شملت قائمة الرياضات المعتمدة: السباحة في المياه المفتوحة، وكرة الماء ضمن الرياضات المائية، إلى جانب كرة السلة 3 × 3، وألعاب القوى الشاطئية، وسباقات قوارب التنين، وكرة القدم الشاطئية، وكرة اليد الشاطئية، والجوجيتسو، والكابادي الشاطئية، والإبحار، وتيك بول، والترايثلون (الأكاثلون)، وتسلق السرعة، والكرة الطائرة الشاطئية، والمصارعة الشاطئية.

وأكد المجلس الأولمبي الآسيوي أن اللجنة المنظمة لدورة سانيا (SABGOC) ستقوم بإرسال التفاصيل الكاملة المتعلقة بالبرنامج الرياضي إلى كافة الاتحادات الدولية والقارية خلال الأيام المقبلة، في إطار الاستعدادات المتواصلة لضمان تنظيم نسخة متميزة من الألعاب، تعكس مكانة القارة الآسيوية في تنظيم البطولات متعددة الرياضات.